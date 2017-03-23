В ближайшие дни следствие установит, был ли убийца Д.Вороненкова сотрудником спецслужб - А.Геращенко

"Та встреча, на которую он (Д.Вороненков - ред.) шел, была "слита" этому убийце. Сам киллер, наверное, даже не мог знать и понимать или знать, кто такой Вороненков. Я думаю, киллеру было все равно, кого убивать, он просто выполнял заказ. Остается только выяснить, он просто выполнял его за деньги, или он выполнял его как агент российских спецслужб. Это, я думаю, дело ближайших дней", - сказал А.Геращенко.

Отвечая на вопрос, установлен ли ​​человек, который на машине марки "Дэу" привез убийцу Д.Вороненкова к месту убийства, народный депутат сказал: "Сейчас проводятся оперативно-розыскные мероприятия для того, чтобы задержать второго человека, который принимал участие в организации этого убийства. Это тайна следствия. И если мы сейчас будем рассказывать об этом в прямом эфире, то киллер или покончит с собой, или его кто-то убьет".

Напомним, 23 марта в центре Киева расстреляли экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова.

Также напомним, были ранены два человека - охранник Д.Вороненкова и стрелок.

Стрелка задержали. Он с ранениями госпитализирован в реанимацию и находится под охраной правоохранителей.

Как сообщал УНН, в ГПУ подтвердили, что убийца Д.Вороненкова скончался в больнице.