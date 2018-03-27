У Нацполіції заявили про проблеми з термінами поховання людей

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КИЇВ. 27 березня. УНН. У Національній поліції констатують виникнення проблем із захороненням громадян в Україні через зволікання судів у зв'язку з вступом у дію нових поправок до Кримінального процесуального кодексу. Про це сьогодні під час відеоселекторної наради з керівниками всіх структурних та територіальних підрозділів поліції України заявив заступник глави Нацполіції - начальник Головного слідчого управління Віталій Невгад, передає УНН з посиланням на прес-службу Нацполіції.

“У нас за ці 10 днів зафіксовано 7782 факти смерті громадян. Слідчими розглянуто 5849 фактів. Тобто, це не є проблематикою. До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 1949 фактів. І саме тут маємо певні складнощі”, — сказав Невгад.

Він додав, що фактично за всіма цими фактами (1925 із 1949) призначено експертизи. Проте наразі від судів отримано дозволів на видачу тіл для захоронення протягом доби — 794 дозволи (41% від загальної кількості наданих клопотань), протягом двох діб — 753 (39%), на третю добу — 259 дозволів (13%). Крім того, фіксуються терміни більше чотирьох діб — це понад 120 дозволів (або 6,5% від кількості поданих клопотань).

“Це перший момент, коли кількість клопотань в судах з кожним днем буде зростати. Друге — можливість направлення подань в суди у вечірній час або у вихідні дні. Це теж поки у деяких регіонах є проблемою”, — зазначив Віталій Невгад.

Відтак заступник глави Нацполіції наголосив на необхідності негайного проведення на місцях зустрічей з представниками судів та прокуратури.

Нагадаємо, зміни до КПК України в частині заходів забезпечення кримінального провадження, строків досудового розслідування, здійснення експертиз та іншого набули чинності 15 березня 2018 року.

Автор скандальних поправок до КПК, нардеп Андрій Лозовий запевнив, що вони ніяк не вплинуть на терміни поховання.

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