У Нацполіції заявили про проблеми з термінами поховання людей

КИЇВ. 27 березня. УНН. У Національній поліції констатують виникнення проблем із захороненням громадян в Україні через зволікання судів у зв'язку з вступом у дію нових поправок до Кримінального процесуального кодексу. Про це сьогодні під час відеоселекторної наради з керівниками всіх структурних та територіальних підрозділів поліції України заявив заступник глави Нацполіції - начальник Головного слідчого управління Віталій Невгад, передає УНН з посиланням на прес-службу Нацполіції.