У Нацполіції розповіли, яка зарплата буде у патрульних Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. Заробітна плата патрульних поліцейських АР Крим та міста Севастополь становитиме 8 тисяч гривень. Про це під час брифінгу заявив начальник Департаменту патрульної поліції Нацполіції України Євгеній Жуков, передає кореспондент УНН.
“Наразі заробітна плата в патрульній поліції - від 8 до 10 тисяч гривень. У патрульного (АР Крим та м.Севастополь — ред.) буде 8 тис. грн. Якщо буде потрібно, то ми будемо просити збільшити зарплату до 10 тис. грн”, — повідомив Є.Жуков.
Як повідомляв УНН, Національна поліція України відкрила набір на 60 посад в патрульній поліції АР Крим та міста Севастополь.