В Нацполиции рассказали, какая зарплата будет у патрульных Крыма
Киев • УНН
КИЕВ. 25 апреля. УНН. Заработная плата патрульных полицейских АР Крым и города Севастополь составит 8 тысяч гривен. Об этом во время брифинга заявил начальник Департамента патрульной полиции Нацполиции Украины Евгений Жуков, передает корреспондент УНН.
"Сейчас заработная плата в патрульной полиции - от 8 до 10 тысяч гривен. У патрульного (АР Крым и г.Севастополь - ред.) будет 8 тыс. грн. Если потребуется, то мы будем просить увеличить зарплату до 10 тыс. грн", - сообщил Е.Жуков.
Как сообщал УНН, Национальная полиция Украина открыла набор на 60 должностей в патрульной полиции АР Крым и город Севастополь.