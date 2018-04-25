В Нацполиции рассказали, какая зарплата будет у патрульных Крыма

"Сейчас заработная плата в патрульной полиции - от 8 до 10 тысяч гривен. У патрульного (АР Крым и г.Севастополь - ред.) будет 8 тыс. грн. Если потребуется, то мы будем просить увеличить зарплату до 10 тыс. грн", - сообщил Е.Жуков.

Как сообщал УНН, Национальная полиция Украина открыла набор на 60 должностей в патрульной полиции АР Крым и город Севастополь.