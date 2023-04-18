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У Національному музеї історії України стартує фотовиставка про історичну спадщину Маріуполя

У Національному музеї історії України стартує фотовиставка про історичну спадщину Маріуполя

Київ • УНН

 • 928428 перегляди

КИЇВ. 18 квітня. УНН. Вже сьогодні, 18 квітня, у Національному музеї історії України відкривається фотовиставка "Вписані в історію. Зруйновані війною", про це повідомили у Міністерстві культури та інформаційної політики, передає УНН.

Деталі

Виставка відкриється о 14:00 у Національному музеї історії України (вул. Володимирська, 2, Київ).

"Всі пам’ятки та історичні місця є важливою складовою історії та культури міста. Внаслідок повномасштабного вторгнення рф значна кількість історичних об’єктів на території Маріуполя зруйнована або пошкоджена.

Серед них – пам’ятники архітектури та монументального мистецтва. Повний масштаб втрат можливо буде оцінити виключно після деокупації міста", - йдеться у повідомленні.

Доповнення

У МКІП зазначили, що проєкт покликаний продемонструвати історичну спадщину Маріуполя, яку знищили російські загарбники.

"Цей виставковий проєкт демонструє історичну спадщину Маріуполя, столиці Приазов'я, знищену російськими окупантами. Виставка створена маріупольською громадою, людьми, які щиро люблять своє місто, та важко переживають знищення його історії", - зазначили у МКІП.

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