В Национальном музее истории Украины стартует фотовыставка об историческом наследии Мариуполя

Детали

Выставка откроется в 14.00 в Национальном музее истории Украины (ул. Владимирская, 2, Киев).

"Все достопримечательности и исторические места являются важной составляющей истории и культуры города. В результате полномасштабного вторжения России значительное количество исторических объектов на территории Мариуполя разрушено или повреждено".

Среди них – памятники архитектуры и монументального искусства. Полный масштаб потерь можно будет оценить исключительно после деоккупации города", - говорится в сообщении.

Дополнение

В МКИП отметили, что проект призван продемонстрировать историческое наследие Мариуполя, уничтоженное российскими захватчиками.

"Этот выставочный проект демонстрирует историческое наследие Мариуполя, столицы Приазовья, уничтоженное российскими оккупантами. Выставка создана мариупольской общиной, людьми, искренне любящими свой город, и тяжело переживающими уничтожение его истории", - отметили в МКИП.