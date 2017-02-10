У НАТО позитивно оцінили роботу антикорупційних відомств України - Є.Єнін

"Спільна делегація ГПУ, НАБУ і НАЗК відвідала також представників РНБО, відвідала штаб-квартиру НАТО, де ми провели презентацію діяльності відомств за попередній рік. Ми отримали позитивні оцінки. Увагу партнерів було звернено на те, що ми все більше демонструємо взаємодію, ніж конкуренцію між органами, які борються з корупцією", - повідомив він.

З його слів, було проведено кілька зустрічей з керівництвом НАТО, а також засідання комісії Україна-НАТО на рівні заступників постійних представників.

Нагадаємо, Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що всі країни-члени НАТО повністю підтримують Україну.