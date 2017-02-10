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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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У НАТО позитивно оцінили роботу антикорупційних відомств України - Є.Єнін

Київ • УНН

 • 9961 перегляди

КИЇВ. 10 лютого. УНН. У НАТО позитивно оцінили роботу антикорупційних відомств України. Про це заявив заступник Генпрокурора Євген Єнін в ефірі "112 Україна", передає УНН.

У НАТО позитивно оцінили роботу антикорупційних відомств України - Є.Єнін

"Спільна делегація ГПУ, НАБУ і НАЗК відвідала також представників РНБО, відвідала штаб-квартиру НАТО, де ми провели презентацію діяльності відомств за попередній рік. Ми отримали позитивні оцінки. Увагу партнерів було звернено на те, що ми все більше демонструємо взаємодію, ніж конкуренцію між органами, які борються з корупцією", - повідомив він.

З його слів, було проведено кілька зустрічей з керівництвом НАТО, а також засідання комісії Україна-НАТО на рівні заступників постійних представників.

Нагадаємо, Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що всі країни-члени НАТО повністю підтримують Україну.

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