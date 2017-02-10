В НАТО положительно оценили работу антикоррупционных ведомств Украины - Е.Енин

"Совместная делегация ГПУ, НАБУ и НАПК посетила также представителей СНБО, посетила штаб-квартиру НАТО, где мы провели презентацию деятельности ведомств за предыдущий год. Мы получили положительные оценки. Внимание партнеров было обращено на то, что мы все больше демонстрируем взаимодействие, чем конкуренцию между органами, которые борются с коррупцией", - сообщил он.

По его словам, было проведено несколько встреч с руководством НАТО, а также заседание комиссии Украина-НАТО на уровне заместителей постоянных представителей.

Напомним, премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что все страны-члены НАТО полностью поддерживают Украину.