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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В НАТО положительно оценили работу антикоррупционных ведомств Украины - Е.Енин

Киев • УНН

 • 9961 просмотра

КИЕВ. 10 февраля. УНН. В НАТО положительно оценили работу антикоррупционных ведомств Украины. Об этом заявил заместитель Генпрокурора Евгений Енин в эфире "112 Украина", передает УНН.

В НАТО положительно оценили работу антикоррупционных ведомств Украины - Е.Енин

"Совместная делегация ГПУ, НАБУ и НАПК посетила также представителей СНБО, посетила штаб-квартиру НАТО, где мы провели презентацию деятельности ведомств за предыдущий год. Мы получили положительные оценки. Внимание партнеров было обращено на то, что мы все больше демонстрируем взаимодействие, чем конкуренцию между органами, которые борются с коррупцией", - сообщил он.

По его словам, было проведено несколько встреч с руководством НАТО, а также заседание комиссии Украина-НАТО на уровне заместителей постоянных представителей.

Напомним, премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что все страны-члены НАТО полностью поддерживают Украину.

Украинские Национальные Новости

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