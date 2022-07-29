"У нас командири відморожені, можуть в ногу тобі вистрілити": розвідка перехопила розмову окупанта
Київ • УНН
КИЇВ. 29 липня. УНН. Головне управління розвідки МО оприлюднило перехоплену розмову російського загарбника, який поскаржився на умови армійського життя своїй дружині, зокрема, на знущання над ними з боку керівництва, передає УНН.
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Як зазначається, окупант під час телефонної розмови розповів, що їх командири безкарно знущаються з підлеглих і весь час знаходяться «під допінгом».
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«Здесь у нас командиры отморожены. Они могут тебе в ногу выстрелить. Им за это ничего не будет. Я тебе говорю, они все время в таком бодром состоянии отмороженные наглухо. Я вообще думаю, что они под каким-то этим.. ЛСД. Они все время в таком бодром состоянии, я просто на зрачки не обращаю внимание. Да они постоянно водкой глушат, через день», - додав він.
Доповнення
Родичі російських окупантів організували "логістичні центри" з продажу та доставки награбованого в Україні. Бізнес розвивається не дуже, тому що рашисти крадуть один в одного.
Російські окупанти настільки знахабніли, що мародерство в українських будинках стало для них як похід у супермаркет.