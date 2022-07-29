"У нас командиры отмороженные, могут в ногу тебе выстрелить": разведка перехватила разговор оккупанта

Детали



Как отмечается, оккупант во время телефонного разговора рассказал, что их командиры безнаказанно издеваются над подчиненными и все время находятся «под допингом».



Цитата



«Здесь у нас командиры отмороженные. Они могут тебе в ногу выстрелить. Им за это ничего не будет. Я тебя говорю, они все время в таком бодром состоянии отмороженные наглухо. Я вообще думаю, что они под каким-то этим… ЛСД. Они все время в таком бодром состоянии, я просто на зрачки не обращаю внимания. Да они постоянно водкой глушат, через день», - добавил он.

Дополнение

Родственники российских оккупантов организовали "логистические центры" по продаже и доставке награбленного в Украине. Бизнес развивается не очень, потому что рашисты воруют друг у друга.

Российские оккупанты настолько обнаглели, что мародерство в украинских домах стало для них как поход в супермаркет.