"У нас командиры отмороженные, могут в ногу тебе выстрелить": разведка перехватила разговор оккупанта
Киев • УНН
КИЕВ. 29 июля. УНН. Главное управление разведки МО обнародовало перехваченный разговор российского захватчика, который пожаловался на условия армейской жизни своей жене, в частности, на издевательство над ними со стороны руководства, передает УНН.
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Как отмечается, оккупант во время телефонного разговора рассказал, что их командиры безнаказанно издеваются над подчиненными и все время находятся «под допингом».
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«Здесь у нас командиры отмороженные. Они могут тебе в ногу выстрелить. Им за это ничего не будет. Я тебя говорю, они все время в таком бодром состоянии отмороженные наглухо. Я вообще думаю, что они под каким-то этим… ЛСД. Они все время в таком бодром состоянии, я просто на зрачки не обращаю внимания. Да они постоянно водкой глушат, через день», - добавил он.
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