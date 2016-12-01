У нас багато інвесторів, які хочуть вкладати в Україну гроші і видобувати уран — А.Бакарджиєв
Київ • УНН
КИЇВ. 1 грудня. УНН. Вітчизняна сировинна база уранової руди в Україні дуже багата і є привабливою для інвесторів. Про це в інтерв’ю УНН повідомив науковець, провідний фахівець, екс-генеральний директор КП “Кіровгеологія”, лауреат Державної премії СРСР в області науки і техніки Анатолій Бакарджиєв.
Зокрема, за словами А.Бакарджиєва, інвесторів, які хочуть вкладати гроші в Україну і видобувати уран, як правило, цікавлять родовища піскового типу.
“Зараз у нас багато інвесторів, які хочуть вкладати в Україні гроші і видобувати уран, їх цікавлять саме такі родовища піскового типу. Тому що собівартість видобутку урану таким способом набагато дешевша і терміни будівництва рудників значно коротші”, — зауважив він.
А.Бакарджиєв також додав, що добування урану із родовищ піскового типу є екологічно безпечнішим та економічно менш затратним методом.
“Екологічно такий метод також безперечно кращий. Тому що гірний метод передбачає, що руду потрібно добути із-під землі. Мають бути збагачувальні фабрики, гідрометалургійні заводи, на яких добута руда має подрібнюватися, а потім кислотою вилуговуватися. І це потрібно мати певні сховища для зберігання відходів. Вони безпечні, але тим не менш, активні і їх потрібно зберігати так, щоб вони не потрапляли у річки, водоймища, не розносилися вітром”, — відзначив він.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, за словами головного геолога КП “Кіровгеологія” Олексія Фальковича, для появи інвестицій у галузі урановидобування потрібна політична воля.
При цьому, експерти наголошують, що розвідку уранових родовищ мають здійснювати вітчизняні інвестори з реєстрацією в Україні.
Як повідомляв УНН, в Міненерговугілля повідомили, що в Україні є потреба освоєння нових уранових родовищ методом підземного вилуговування.
“З метою збільшення видобутку уранової руди до забезпечення власних потреб вбачається за необхідне освоєння Новокостянтинівського родовища — найбільшого в Європі родовища уранових руд, що є пріоритетним напрямом розвитку уранової промисловості України. Проектна потужність Новокостянтинівської шахти складає 1500 тис. тонн уранової руди на рік (2400 тонн урану). Однак, на теперішній час ДП „Схід ГЗК“ не має фінансової можливості щодо реалізації даного проекту”, — зазначили у відомстві.
Також нагадаємо, з питань підвищення ефективності процесу підземного вилуговування українська компанія АЕСУ співпрацює з “НАК “Казатомпром”.