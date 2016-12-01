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У нас много инвесторов, которые хотят вкладывать в Украину деньги и добывать уран - А.Бакарджиев

Киев • УНН

 • 10634 просмотра

КИЕВ. 1 декабря. УНН. Отечественная сырьевая база урановой руды в Украине очень богатая и является привлекательной для инвесторов. Об этом в интервью УНН сообщил ученый, ведущий специалист, экс-генеральный директор КП "Кировгеология", лауреат Государственной премии СССР в области науки и техники Анатолий Бакарджиев.

У нас много инвесторов, которые хотят вкладывать в Украину деньги и добывать уран - А.Бакарджиев

В частности, по словам А.Бакарджиева, инвесторов, которые хотят вкладывать деньги в Украину и добывать уран, как правило, интересуют месторождения песочного типа.

"Сейчас у нас много инвесторов, которые хотят вкладывать в Украину деньги и добывать уран, их интересуют именно такие месторождения песочного типа. Потому что себестоимость добычи урана таким способом гораздо дешевле и сроки строительства рудников существенно меньше ", - отметил он.

А.Бакарджиев также добавил, что добыча урана из месторождений песочного типа является экологически безопасным и экономически менее затратным методом.

"Экологически такой метод также бесспорно лучше. Потому что горный метод предполагает, что руду нужно добыть из-под земли. Должны быть обогатительные фабрики, гидрометаллургического завода, на которых добытая руда должна измельчаться, а затем кислотой выщелачиваться. И это нужно иметь определенные хранилища для хранения отходов. Они безопасны, но тем не менее, активные и их нужно хранить так, чтобы они не попадали в реки, водоемы,  не разносились ветром ", - отметил он.

Напомним, как сообщал УНН, по словам главного геолога КП "Кировгеология" Алексея Фальковича, для появления инвестиций в области уранодобычи нужна политическая воля.

При этом, эксперты отмечают, что разведку урановых месторождений должны осуществлять отечественные инвесторы с регистрацией в Украине.

Как сообщал УНН, в Минэнергоугля сообщили, что в Украине есть потребность освоения новых урановых месторождений методом подземного выщелачивания.

"С целью увеличения добычи урановой руды до обеспечения собственных нужд представляется необходимым освоение Новоконстантиновского месторождения - крупнейшего в Европе месторождения урановых руд, что является приоритетным направлением развития урановой промышленности Украины. Проектная мощность Новоконстантиновской шахты составляет 1500 тыс. тонн урановой руды в год (2400 тонн урана). Однако, в настоящее время ГП "Восток ГОК" не имеет финансовой возможности реализации данного проекта ", - отметили в ведомстве.

Также напомним, по вопросам повышения эффективности процесса подземного выщелачивания украинская компания АЕСУ сотрудничает с "НАК" Казатомпром ".

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