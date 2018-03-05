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У “Нафтогазі” заявили, що російський газ дешевший за західний

У “Нафтогазі” заявили, що російський газ дешевший за західний

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 березня. УНН. На сьогоднішній день ціна російського газу, яку пропонує “Газпром”, менша, ніж у газу із західного напрямку. Про це під час брифінгу заявив головний комерційний директор НАК “Нафтогаз Україна” Юрій Вітренко, передає УНН.

“В середньому за нинішніх умов ціна на газ від „Газпрому“ є трохи нижчою, ніж із західного напрямку, і набагато нижчою, ніж за попередньою формулою в контракті, який був підписаний в 2009 році”, — заявив Ю.Вітренко.

Як повідомляв УНН, на сьогодні з країн Європейського союзу в Україну поступає більш ніж 26 млн кубометрів газу на добу.

Нагадаємо, у "Нафтогазі" заявили, що переплату за імпортний газ у березні будуть компенсовувати не українці, а російська компанія “Газпром”.

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