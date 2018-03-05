В "Нафтогазе" заявили, что российский газ дешевле западного
Киев • УНН
КИЕВ. 5 марта. УНН. На сегодняшний день цена российского газа, которую предлагает "Газпром", меньше, чем у газа с западного направления. Об этом во время брифинга заявил главный коммерческий директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко, передает УНН.
"В среднем в нынешних условиях цена на газ от "Газпрома" немного ниже, чем с западного направления, и намного ниже, чем по предварительной формуле в контракте, который был подписан в 2009 году", - заявил Ю.Витренко.
Как сообщал УНН, на сегодня из стран Европейского союза в Украину поступает более чем 26 млн кубометров газа в сутки.
Напомним, в "Нафтогазе" заявили, что переплату за импортный газ в марте будут компенсировать не украинцы, а российская компания "Газпром".