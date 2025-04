У МЗС зробили заяву щодо посилення санкцій проти РФ

"Різка ескалація на окупованому Донбасі. 69 обстрілів, 11 поранених українських військових підтримуваними Росією бойовиками 24 квітня. Санкції слід посилити", - заявила вона.

Раніше в МЗС України заявили, що продовження ворожих обстрілів та той факт, що на Донбасі гинуть українські військові, свідчить про те, що жодних ознак про дотримання Росією мінських угод немає.

Sharp escalation in occupied Donbas. 69 shellings, 11 UA WIA by Ru proxies on 24.04. Sanctions should be enhanced pic.twitter.com/Jz31cu8yZK

— Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) 25 квітня 2018 р.