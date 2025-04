В МИД сделали заявление по ужесточению санкций против РФ

"Резкая эскалация на оккупированном Донбассе. 69 обстрелов, 11 раненых украинских военных поддерживаемыми Россией боевиками 24 апреля. Санкции следует усилить", - заявила она.

Ранее в МИД Украины заявили, что продолжение вражеских обстрелов и тот факт, что на Донбассе гибнут украинские военные, свидетельствует о том, что никаких признаков относительно соблюдения Россией минских соглашений нет.

Sharp escalation in occupied Donbas. 69 shellings, 11 UA WIA by Ru proxies on 24.04. Sanctions should be enhanced pic.twitter.com/Jz31cu8yZK

