В МИД сделали заявление по ужесточению санкций против РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 25 апреля. УНН. В Министерстве иностранных дел Украины выступили за ужесточение санкций против России на фоне резкой эскалации на Донбассе. Об этом заявила пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца, передает УНН.
"Резкая эскалация на оккупированном Донбассе. 69 обстрелов, 11 раненых украинских военных поддерживаемыми Россией боевиками 24 апреля. Санкции следует усилить", - заявила она.
Ранее в МИД Украины заявили, что продолжение вражеских обстрелов и тот факт, что на Донбассе гибнут украинские военные, свидетельствует о том, что никаких признаков относительно соблюдения Россией минских соглашений нет.
Sharp escalation in occupied Donbas. 69 shellings, 11 UA WIA by Ru proxies on 24.04. Sanctions should be enhanced pic.twitter.com/Jz31cu8yZK— Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) 25 квітня 2018 р.