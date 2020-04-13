У МЗС зробили заяву до 80-х роковин Катинського злочину
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. Україна поділяємо величезне горе і біль непоправних втрат від діянь комуністичного тоталітарного режиму — Катинського розстрілу. Про це йдеться в заяві міністерства закордонних справ України до 80-х роковин трагедії, передає УНН.
“Масова страта військовополонених польських офіцерів у 1940 році є одним із жахливих воєнних злочинів СРСР. Поділяємо величезне горе і біль непоправних втрат від діянь комуністичного тоталітарного режиму”, — заявили в міністерстві.
Дипломати підкреслюють: попри те, що Катинський злочин радянської системи достеменно доведено і вивчено, у Кремлі досі намагаються відбілити злочинний характер тоталітарної сталінської системи.
“Спільно викриваючи й засуджуючи злочини сталінізму, відновлюючи історичну пам’ять і справедливість, ми не тільки виконуємо свій обов’язок перед загиблими, а й перед прийдешніми поколіннями. Ми робимо все, щоб захистити їх від повторень жахіть тоталітарної системи і ненависницьких ідеологій, збудованих на повній зневазі до людського життя”, — наголосили у МЗС.
Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда до початку обмежувальних заходів в Україні заявив про плани 13 квітня відвідати Харків, щоб вшанувати пам’ять жертв до річниці Катинської трагедії.