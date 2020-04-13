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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 45316 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 53853 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 68165 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 68102 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
15:49 • 97084 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 78733 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 101714 просмотра

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Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105534 просмотра

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130687 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

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В МИД сделали заявление до 80-й годовщины Катынского преступления

В МИД сделали заявление до 80-й годовщины Катынского преступления

Киев  •  УНН

 • 11193 просмотра

КИЕВ. 13 апреля. УНН. Украина разделяем огромное горе и боль невосполнимых утрат от действий коммунистического тоталитарного режима — Катынского расстрела. Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел Украины до 80-й годовщины трагедии, передает УНН.

“Массовая казнь военнопленных польских офицеров в 1940 году является одним из ужасных военных преступлений СССР. Разделяем огромное горе и боль невосполнимых утрат от действий коммунистического тоталитарного режима”, — заявили в министерстве.

Дипломаты подчеркивают: несмотря на то, что Катынское преступление советской системы точно доказано и изучено, в Кремле до сих пор пытаются отбелить преступный характер тоталитарной сталинской системы.

“Совместно разоблачая и осуждая преступления сталинизма, восстанавливая историческую память и справедливость, мы не только выполняем свой долг перед погибшими, но и перед будущими поколениями. Мы делаем все, чтобы защитить их от повторений ужасов тоталитарной системы и ненавистнических идеологий, построенных на полном пренебрежении к человеческой жизни ”, - отметили в МИД.

Напомним, президент Польши Дуда до начала ограничительных мер в Украине заявил о планах 13 апреля посетить Харьков, чтобы почтить память жертв к годовщине Катынской трагедии.

Украинские Национальные Новости

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