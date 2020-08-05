У МЗС закликали українців у Лівані повідомляти про себе посольству
Київ • УНН
КИЇВ. 5 серпня. УНН. Міністерство закордонних справ України закликало українців у Лівані повідомляти про себе дипломатичним установам, навіть якщо з ними все гаразд. Про це в ефірі телеканалу "112 Україна" повідомив начальник відділу менеджменту кризових ситуацій департаменту консульської служби МЗС України Максим Коваленко, передає УНН.
"На території Бейрута наразі зв'язок працює з перебоями, також інтернет не завжди працює. Тому велике прохання до наших співвітчизників при першій же можливості звертатися до Посольства України у Лівані, повідомляти про себе, реєструватися в системі "Друг", інформувати, що з ними все гаразд", – сказав Коваленко.
За його словами, такі міри необхідні, щоб МЗС України могло відреагувати на запит родичів або зміни ситуації у Бейруті.
"Максимально про себе повідомити, щоб дипломатична установа, а також МЗС могли ефективно виконувати свої функції і надавати необхідну допомогу", – підкреслив представник МЗС.
Він додав, що Бейрут зазнав значних руйнувань від вибуху у порті, порушена інфраструктура міста, тому поки що невідомо, як надалі буде розвиватись ситуація, і, можливо, українцям знадобиться допомога МЗС України.
Нагадаємо, представник МЗС України розповів, що наразі після вибуху у Бейруті зниклих безвісти українців немає. Дипломат повідомив, що від вибуху у Бейруті постраждала одна громадянка України.
Нагадаємо, 4 серпня на складах порту Бейрута стався потужний вибух. За словами губернатора Бейрута, вибух залишив 300 тис. людей без притулку та завдав збитків на понад 3 млрд доларів. Кількість загиблих від вибуху у Бейруті перевищила 100 осіб, понад 4000 людей постраждали.