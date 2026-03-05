$43.720.26
Україна отримала запит від США на підтримку в захисті від "шахедів" у регіоні Близького Сходу - Зеленський
17:39 • 2218 перегляди
Долар летить у гору - фінансист пояснив причини та дав поради українцям
12:41 • 25789 перегляди
Посівна-2026 в Україні: як пальне, добрива і кадри формують нову собівартість врожаюPhoto
12:39 • 52742 перегляди
Зеленський повідомив про новий обмін - 200 українців повернулися додому, серед них захисники Маріуполя
12:11 • 37540 перегляди
ЄС підштовхне партнерів покрити дефіцит у 30 млрд євро для України - Bloomberg
5 березня, 12:00 • 37516 перегляди
Більше не битиме "Калібрами" - в СБУ розповіли про ураження фрегата "адмірал ессен"Photo
5 березня, 11:33 • 58217 перегляди
Орендують самі в себе? Скандальна клініка Odrex намагається дистанціюватися від кримінальної справи щодо землі
5 березня, 08:05 • 24242 перегляди
Від кольорового попу до стриманої сили: як змінився стиль Дорофєєвої, MONATIK і Тіни Кароль від початку війни
4 березня, 20:04 • 47534 перегляди
Через ситуацію навколо Ірану немає необхідних сигналів для тристоронньої зустрічі - Зеленський
4 березня, 19:36 • 77636 перегляди
Антимонопольний комітет розпочав перевірки АЗС, на яких різко зросли ціни на пальне
Brent

У МЗС викликали повіреного у справах посольства Угорщини через піар на звільненні полонених і озвучили вимоги

Київ • УНН

 • 78 перегляди

МЗС України викликало в.о. тимчасового повіреного Угорщини, вимагаючи контактів з українськими військовослужбовцями, переданими з російського полону. Київ наголошує на неприпустимості політизації та вимагає свободи вибору для повернених.

У МЗС викликали повіреного у справах посольства Угорщини через піар на звільненні полонених і озвучили вимоги

В.о. тимчасового повіреного у справах посольства Угорщини в Україні сьогодні викликали до МЗС України. Як повідомили у дипвідомстві, офіційний Київ повторно висловив вимогу забезпечити повернутим з російського полону військовослужбовцям можливість контактів із консульськими працівниками України, передає УНН.

Деталі

5 березня до Міністерства закордонних справ України було викликано в.о. тимчасового повіреного у справах посольства Угорщини в Україні.

Українська сторона наголосила на неприпустимості піару та політизації чутливих питань у зв’язку з передачею кількох українських військовополонених з російського полону до Угорщини без будь-якого попереднього повідомлення чи координації з Україною 

- йдеться у повідомленні.

У МЗС наголосили, що повернення людей з полону є для України абсолютним пріоритетом, про що свідчить повернення сьогодні 200 військовослужбовців у рамках обмінів. Робота над цим ведеться постійно на всіх можливих майданчиках та з усіма партнерами, здатними сприяти звільненню українських військовослужбовців і цивільних заручників незалежно від їх етнічного походження.

Українська сторона повторно висловила вимогу забезпечити повернутим військовослужбовцям можливість контактів із консульськими працівниками України для перевірки стану здоров’я, надання консульської допомоги та гарантування можливості вільно визначати своє майбутнє без зовнішнього тиску чи примусу. Очікуємо від угорської сторони оперативної відповіді та офіційного підтвердження, що зазначеним особам буде надано повну свободу вибору місця проживання та подальших планів 

- резюмували у дипвідомстві.

Нагадаємо

Раніше росЗМІ повідомили, що російський диктатор володимир путін звільнить з полону двох нібито громадян Угорщини, яких раніше мобілізували до ЗСУ.

Голова МЗС Угорщини Петер Сійярто напередодні ввечері повідомив у соцмережах, що "двох угорських військовополонених із Закарпаття було звільнено після наших переговорів у москві з президентом путіним". Повідомляється, що ці двоє чоловіків мають громадянство як України, так і Угорщини.

Згодом Координаційний штаб засудив передачу Угорщині двох полонених українців, розцінюючи це як російську провокацію та порушення Женевських конвенцій. Україна вимагає інформацію про стан здоров'я полонених та доступ до них.

Антоніна Туманова

Війна в УкраїніПолітика