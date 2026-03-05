У МЗС викликали повіреного у справах посольства Угорщини через піар на звільненні полонених і озвучили вимоги
Київ • УНН
МЗС України викликало в.о. тимчасового повіреного Угорщини, вимагаючи контактів з українськими військовослужбовцями, переданими з російського полону. Київ наголошує на неприпустимості політизації та вимагає свободи вибору для повернених.
В.о. тимчасового повіреного у справах посольства Угорщини в Україні сьогодні викликали до МЗС України. Як повідомили у дипвідомстві, офіційний Київ повторно висловив вимогу забезпечити повернутим з російського полону військовослужбовцям можливість контактів із консульськими працівниками України, передає УНН.
Деталі
5 березня до Міністерства закордонних справ України було викликано в.о. тимчасового повіреного у справах посольства Угорщини в Україні.
Українська сторона наголосила на неприпустимості піару та політизації чутливих питань у зв’язку з передачею кількох українських військовополонених з російського полону до Угорщини без будь-якого попереднього повідомлення чи координації з Україною
У МЗС наголосили, що повернення людей з полону є для України абсолютним пріоритетом, про що свідчить повернення сьогодні 200 військовослужбовців у рамках обмінів. Робота над цим ведеться постійно на всіх можливих майданчиках та з усіма партнерами, здатними сприяти звільненню українських військовослужбовців і цивільних заручників незалежно від їх етнічного походження.
Українська сторона повторно висловила вимогу забезпечити повернутим військовослужбовцям можливість контактів із консульськими працівниками України для перевірки стану здоров’я, надання консульської допомоги та гарантування можливості вільно визначати своє майбутнє без зовнішнього тиску чи примусу. Очікуємо від угорської сторони оперативної відповіді та офіційного підтвердження, що зазначеним особам буде надано повну свободу вибору місця проживання та подальших планів
Нагадаємо
Раніше росЗМІ повідомили, що російський диктатор володимир путін звільнить з полону двох нібито громадян Угорщини, яких раніше мобілізували до ЗСУ.
Голова МЗС Угорщини Петер Сійярто напередодні ввечері повідомив у соцмережах, що "двох угорських військовополонених із Закарпаття було звільнено після наших переговорів у москві з президентом путіним". Повідомляється, що ці двоє чоловіків мають громадянство як України, так і Угорщини.
Згодом Координаційний штаб засудив передачу Угорщині двох полонених українців, розцінюючи це як російську провокацію та порушення Женевських конвенцій. Україна вимагає інформацію про стан здоров'я полонених та доступ до них.