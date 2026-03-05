В МИД вызвали поверенного в делах посольства Венгрии из-за пиара на освобождении пленных и озвучили требования

И.о. временного поверенного в делах посольства Венгрии в Украине сегодня вызвали в МИД Украины. Как сообщили в дипведомстве, официальный Киев повторно выразил требование обеспечить возвращенным из российского плена военнослужащим возможность контактов с консульскими работниками Украины, передает УНН.

Детали

5 марта в Министерство иностранных дел Украины был вызван и.о. временного поверенного в делах посольства Венгрии в Украине.

Украинская сторона подчеркнула недопустимость пиара и политизации чувствительных вопросов в связи с передачей нескольких украинских военнопленных из российского плена в Венгрию без какого-либо предварительного уведомления или координации с Украиной - говорится в сообщении.

В МИД подчеркнули, что возвращение людей из плена является для Украины абсолютным приоритетом, о чем свидетельствует возвращение сегодня 200 военнослужащих в рамках обменов. Работа над этим ведется постоянно на всех возможных площадках и со всеми партнерами, способными способствовать освобождению украинских военнослужащих и гражданских заложников независимо от их этнического происхождения.

Украинская сторона повторно выразила требование обеспечить возвращенным военнослужащим возможность контактов с консульскими работниками Украины для проверки состояния здоровья, оказания консульской помощи и гарантирования возможности свободно определять свое будущее без внешнего давления или принуждения. Ожидаем от венгерской стороны оперативного ответа и официального подтверждения, что указанным лицам будет предоставлена полная свобода выбора места жительства и дальнейших планов - резюмировали в дипведомстве.

Напомним

Ранее росСМИ сообщили, что российский диктатор владимир путин освободит из плена двух якобы граждан Венгрии, которых ранее мобилизовали в ВСУ.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто накануне вечером сообщил в соцсетях, что "двух венгерских военнопленных из Закарпатья были освобождены после наших переговоров в москве с президентом путиным". Сообщается, что эти двое мужчин имеют гражданство как Украины, так и Венгрии.

Впоследствии Координационный штаб осудил передачу Венгрии двух пленных украинцев, расценивая это как российскую провокацию и нарушение Женевских конвенций. Украина требует информацию о состоянии здоровья пленных и доступ к ним.