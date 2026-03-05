$43.720.26
17:43 • 1452 просмотра
Украина получила запрос от США на поддержку в защите от "шахедов" в регионе Ближнего Востока - Зеленский
Эксклюзив
17:39 • 2630 просмотра
Доллар летит вверх – финансист объяснил причины и дал советы украинцам
Эксклюзив
12:41 • 26308 просмотра
Посевная-2026 в Украине: как горючее, удобрения и кадры формируют новую себестоимость урожаяPhoto
12:39 • 53743 просмотра
Зеленский сообщил о новом обмене - 200 украинцев вернулись домой, среди них защитники Мариуполя
12:11 • 38055 просмотра
ЕС подтолкнет партнеров покрыть дефицит в 30 млрд евро для Украины - Bloomberg
Эксклюзив
5 марта, 12:00 • 37957 просмотра
Больше не будет бить "Калибрами" - в СБУ рассказали о поражении фрегата "адмирал эссен"Photo
Эксклюзив
5 марта, 11:33 • 58924 просмотра
Арендуют сами у себя? Скандальная клиника Odrex пытается дистанцироваться от уголовного дела по земле
Эксклюзив
5 марта, 08:05 • 24350 просмотра
От цветного попа до сдержанной силы: как изменился стиль Дорофеевой, MONATIK и Тины Кароль с начала войны
4 марта, 20:04 • 47634 просмотра
Из-за ситуации вокруг Ирана нет необходимых сигналов для трехсторонней встречи - Зеленский
4 марта, 19:36 • 77749 просмотра
Антимонопольный комитет начал проверки АЗС, на которых резко выросли цены на топливо
В МИД вызвали поверенного в делах посольства Венгрии из-за пиара на освобождении пленных и озвучили требования

Киев • УНН

 • 192 просмотра

МИД Украины вызвало и.о. временного поверенного Венгрии, требуя контактов с украинскими военнослужащими, переданными из российского плена. Киев настаивает на недопустимости политизации и требует свободы выбора для возвращенных.

В МИД вызвали поверенного в делах посольства Венгрии из-за пиара на освобождении пленных и озвучили требования

И.о. временного поверенного в делах посольства Венгрии в Украине сегодня вызвали в МИД Украины. Как сообщили в дипведомстве, официальный Киев повторно выразил требование обеспечить возвращенным из российского плена военнослужащим возможность контактов с консульскими работниками Украины, передает УНН.

Детали

5 марта в Министерство иностранных дел Украины был вызван и.о. временного поверенного в делах посольства Венгрии в Украине.

Украинская сторона подчеркнула недопустимость пиара и политизации чувствительных вопросов в связи с передачей нескольких украинских военнопленных из российского плена в Венгрию без какого-либо предварительного уведомления или координации с Украиной 

- говорится в сообщении.

В МИД подчеркнули, что возвращение людей из плена является для Украины абсолютным приоритетом, о чем свидетельствует возвращение сегодня 200 военнослужащих в рамках обменов. Работа над этим ведется постоянно на всех возможных площадках и со всеми партнерами, способными способствовать освобождению украинских военнослужащих и гражданских заложников независимо от их этнического происхождения.

Украинская сторона повторно выразила требование обеспечить возвращенным военнослужащим возможность контактов с консульскими работниками Украины для проверки состояния здоровья, оказания консульской помощи и гарантирования возможности свободно определять свое будущее без внешнего давления или принуждения. Ожидаем от венгерской стороны оперативного ответа и официального подтверждения, что указанным лицам будет предоставлена полная свобода выбора места жительства и дальнейших планов 

- резюмировали в дипведомстве.

Напомним

Ранее росСМИ сообщили, что российский диктатор владимир путин освободит из плена двух якобы граждан Венгрии, которых ранее мобилизовали в ВСУ.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто накануне вечером сообщил в соцсетях, что "двух венгерских военнопленных из Закарпатья были освобождены после наших переговоров в москве с президентом путиным". Сообщается, что эти двое мужчин имеют гражданство как Украины, так и Венгрии.

Впоследствии Координационный штаб осудил передачу Венгрии двух пленных украинцев, расценивая это как российскую провокацию и нарушение Женевских конвенций. Украина требует информацию о состоянии здоровья пленных и доступ к ним.

Антонина Туманова

Война в УкраинеПолитика