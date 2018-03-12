У МЗС відзначили пріоритетність доступу українських виробників до ринку ЄС

Так, у ході виступу Зеркаль окреслила пріоритети України в рамках Східного партнерства, серед яких важливе місце посідають подальше зміцнення секторальної взаємодії, активніше залучення регіонів до програм співпраці в рамках СхП, а також розширення можливостей для навчання молоді і школярів.

Крім того вона акцентувала увагу на питанні енергетичної безпеки, зокрема в контексті газової кризи, яка мала місце на початку березня і була спричинена газовим шантажем Росії та відмітила пріоритет України у взаємодії з ЄС, а саме розширення доступу для національних виробників до ринку ЄС.

Нагадаємо, прем’єр-міністр України Володимир Гройсман розповів, що обговорив з верховним представником Європейського Союзу з питань зовнішньої політики і безпеки Федерікою Могеріні плани України з імплементації угоди про асоціацію з Європейським Союзом на 2018 рік.