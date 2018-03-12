У МЗС відзначили пріоритетність доступу українських виробників до ринку ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. Заступник міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль взяла участь у Заході високого рівня ініціативи Східне партнерство в Брюсселі, де серед іншого відмітили важливість розширення доступу українських виробників до ринку ЄС. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу МЗС.
Так, у ході виступу Зеркаль окреслила пріоритети України в рамках Східного партнерства, серед яких важливе місце посідають подальше зміцнення секторальної взаємодії, активніше залучення регіонів до програм співпраці в рамках СхП, а також розширення можливостей для навчання молоді і школярів.
Крім того вона акцентувала увагу на питанні енергетичної безпеки, зокрема в контексті газової кризи, яка мала місце на початку березня і була спричинена газовим шантажем Росії та відмітила пріоритет України у взаємодії з ЄС, а саме розширення доступу для національних виробників до ринку ЄС.
Нагадаємо, прем’єр-міністр України Володимир Гройсман розповів, що обговорив з верховним представником Європейського Союзу з питань зовнішньої політики і безпеки Федерікою Могеріні плани України з імплементації угоди про асоціацію з Європейським Союзом на 2018 рік.