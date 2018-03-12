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В МИД отметили приоритетность доступа украинских производителей на рынок ЕС

В МИД отметили приоритетность доступа украинских производителей на рынок ЕС

Киев  •  УНН

 • 9097 просмотра

КИЕВ. 12 марта. УНН. Заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль приняла участие в мероприятиb высокого уровня инициативы Восточное партнерство в Брюсселе, где среди прочего отметили важность расширения доступа украинских производителей на рынок ЕС. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу МИД.

Так, в ходе выступления Зеркаль обозначила приоритеты Украины в рамках Восточного партнерства, среди которых важное место занимают дальнейшее укрепление секторального взаимодействия, активное привлечение регионов к программам сотрудничества в рамках ВП, а также расширение возможностей для обучения молодежи и школьников.

Кроме того, она акцентировала внимание на вопросе энергетической безопасности, в частности в контексте газового кризиса, который имел место в начале марта и был вызван газовым шантажом России и отметила приоритет Украины во взаимодействии с ЕС, а именно расширение доступа национальных производителей на рынок ЕС.

Напомним, премьер-министр Украины Владимир Гройсман рассказал, что обсудил с верховным представителем Европейского Союза по вопросам внешней политики и безопасности Федерикой Могерини планы Украины по имплементации соглашения об ассоциации с Европейским Союзом на 2018 год.

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