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У МЗС відбувся святковий обід до Дня української мови

У МЗС відбувся святковий обід до Дня української мови

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 листопада. УНН. Сьогодні у МЗС відбувся обід присвячений Дню української писемності та мови за участю глав іноземних дипломатичних представництв, які навчилися вільно володіти українською мовою, передає УНН з посиланням на прес-службу МСЗ.

За ініціативою міністра закордонних справ України Павла Клімкіна у будівлі МЗС відбувся український обід за участю глав іноземних дипломатичних представництв, які вивчили і вільно спілкуються українською мовою.

"Ми заохочуємо всіх, хто цікавиться Україною, її історією, традиціями, культурою, вивчати українську мову. Це дозволить не лише отримувати інформацію з першоджерел про події, що відбуваються в українському сьогоденні, а й відчути колорит нашої країни через фольклорні матеріали, пісні, вірші, твори відомих письменників", - зазначив П.Клімкін.

Крім того, усі присутні спробували страви сучасної української кухні та обмінялися власним досвідом вивчення української мови.

Участь у святковому обіді прийняли Посол Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії пані Джудіт Гоф, Посол Канади Роман Ващук, Посол Литовської Республіки Марюс Януконіс, Посол Республіки Польща Ян Пєкло, Посол Франції пані Ізабель Дюмон та Голова Офісу Ради Європи Мортен Енберг.

Як повідомляв УНН, прокуратура Автономної республіки Крим наголосила на численних фактах утисків української мови на півострові.

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Українські Національні Новини

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