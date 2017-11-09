В МИД состоялся праздничный обед ко Дню украинского языка

По инициативе министра иностранных дел Украины Павела Климкина в здании МИД состоялся украинский обед с участием глав иностранных дипломатических представительств, которые выучили и свободно общаются на украинском языке.

"Мы призываем всех, кто интересуется Украиной, ее историей, традициями, культурой, изучать украинский язык. Это позволит не только получать информацию из первоисточников о событиях, происходящих в украинском настоящем, но и почувствовать колорит нашей страны через фольклорные материалы, песни, стихи, произведения известных писателей", - отметил П.Климкин.

Кроме того, все присутствующие попробовали блюда современной украинской кухни и обменялись собственным опытом изучения украинского языка.

Участие в праздничном обеде приняли Посол Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии госпожа Джудит Гоф, Посол Канады Роман Ващук, Посол Литовской Республики Марюс Януконис, Посол Республики Польша Ян Пекло, Посол Франции госпожа Изабель Дюмон и Председатель Офиса Совета Европы Мортен Энберг.

Как сообщал УНН, прокуратура Автономной республики Крым отметила многочисленных фактах притеснений украинского языка на полуострове.