У МЗС Великої Британії викликали російського посла
Київ • УНН
КИЇВ. 22 лютого. УНН. Міністерство закордонних справ Великої Британії викликало посла Росії Андрія Келіна для вручення йому ноти протесту після визнання Росією "Л/ДНР" та введення збройних сил на тимчасово окуповану територію України, пише УНН.
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"Міністерство закордонних справ викликало посла Росії Андрія Келіна, щоб зареєструвати офіційний протест Великої Британії Російської Федерації у зв'язку з підривом Росією територіальної цілісності і суверенітету України і обурливою зневагою міжнародних зобов'язань і обов'язків, під якими вона добровільно підписалася" - повідомили у британському МЗС.
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Зазначили, що Велика Британія закликала Росію пояснити своє визнання так званих "ДНР" та "ЛНР" та перекидання збройних сил в Україну.
"Ми ясно дали зрозуміти російському послу, що Росія заплатить за свої дії подальшими санкціями, якщо не виведе свої війська", - ідеться у заяві відомства.
Раніше Велика Британія оголосила, що запроваджує санкції проти п'яти російських банків та трьох юридичних осіб.
Контекст
Українська влада та західні партнери в останні кілька місяців звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового російського вторгнення та посилення російської дезінформації.
Занепокоєння посилилося, коли 11 лютого Сполучені Штати заявили, що російське вторгнення в Україну може статися будь-коли.
21 лютого президент Росії Володимир Путін визнав "незалежність" так званих "ЛНР" та "ДНР" на сході України.
Указ передбачає введення російських військ на територію Донбасу для "підтримання миру".
Захід закликає Москву відвести війська від українського кордону та загрожує масштабними санкціями у разі можливого вторгнення. Однак після рішення Путіна визнати "Л/ДНР" заговорили про додаткові обмежувальні заходи щодо РФ.