У МЗС Великої Британії викликали російського посла

ukru
У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
Ексклюзив
10:51 • 9522 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
10:44 • 20931 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
09:04 • 53700 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
07:52 • 82651 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
07:07 • 93120 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
06:08 • 93575 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 119091 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 164605 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 177008 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 214756 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
3.8 м/с
92 %
747 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

ISW: вимоги росії прямо суперечать меті Трампа щодо миру в Україні

2 квітня, 01:22 • 113391 перегляди

США посилюють військову присутність на Близькому Сході - Reuters

2 квітня, 02:21 • 53728 перегляди

США атакували Ємен у відповідь на напади хуситів

2 квітня, 03:03 • 72149 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

06:05 • 129872 перегляди

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

07:39 • 178672 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

07:39 • 178672 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

06:05 • 129872 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 267671 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 389227 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 643475 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Анналена Бербок

Олег Синєгубов

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Харків

Вашингтон

Іран

Реклама
УНН Lite

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

10:22 • 10476 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 90185 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 128499 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 153901 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 174728 перегляди
Актуальне

Шахед-136

Qods Mohajer-6

The New York Times

TikTok

The Washington Post

У МЗС Великої Британії викликали російського посла

У МЗС Великої Британії викликали російського посла

Київ • УНН

 • 115886 перегляди

КИЇВ. 22 лютого. УНН. Міністерство закордонних справ Великої Британії викликало посла Росії Андрія Келіна для вручення йому ноти протесту після визнання Росією "Л/ДНР" та введення збройних сил на тимчасово окуповану територію України, пише УНН.

Цитата

"Міністерство закордонних справ викликало посла Росії Андрія Келіна, щоб зареєструвати офіційний протест Великої Британії Російської Федерації у зв'язку з підривом Росією територіальної цілісності і суверенітету України і обурливою зневагою міжнародних зобов'язань і обов'язків, під якими вона добровільно підписалася" - повідомили у британському МЗС.

Деталі

Зазначили, що Велика Британія закликала Росію пояснити своє визнання так званих "ДНР" та "ЛНР" та перекидання збройних сил в Україну.

"Ми ясно дали зрозуміти російському послу, що Росія заплатить за свої дії подальшими санкціями, якщо не виведе свої війська", - ідеться у заяві відомства.

Раніше Велика Британія оголосила, що запроваджує санкції проти п'яти російських банків та трьох юридичних осіб.

Контекст

Українська влада та західні партнери в останні кілька місяців звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового російського вторгнення та посилення російської дезінформації.

Занепокоєння посилилося, коли 11 лютого Сполучені Штати заявили, що російське вторгнення в Україну може статися будь-коли.

21 лютого президент Росії Володимир Путін визнав "незалежність" так званих "ЛНР" та "ДНР" на сході України.

Указ передбачає введення російських військ на територію Донбасу для "підтримання миру".

Захід закликає Москву відвести війська від українського кордону та загрожує масштабними санкціями у разі можливого вторгнення. Однак після рішення Путіна визнати "Л/ДНР" заговорили про додаткові обмежувальні заходи щодо РФ.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ПолітикаНовини Світу
Bitcoin
$85,018.50
Золото
$3,149.66
Tesla
$268.93
Brent
$74.40
S&P 500
$5,597.74
Газ TTF
$42.16
Ethereum
$1,879.35