У МЗС України відреагували на заяву Спартц щодо "зернової угоди"

Цитата

"Україна не брала б участі у жодих домовленостях, якби не була впевнена у здатності захистити південний регіон від атак з Чорного моря. Відповідно до "зернової" домовленості, ООН та Туреччина взяли на себе зобов’язання забезпечити виконання домовленості з боку росії", - йдеться у заяві.

Деталі

У МЗС підкреслили, що Україна завершила необхідну підготовку для відновлення безпечного експорту зернових і очікує на відповідні кроки інших сторін. "Безпекову ситуацію контролюють ЗСУ", - наголосили у дипвідомстві.

"У нинішніх умовах не існує простих рішень, але спроба конгресвумен Вікторії Спартц підірвати зернову домовленість своєю черговою заявою саме зараз - це завдавати нищівного удару по українським фермерам і економіці, які потребують експорту та доходів, а також підривати глобальну продовольчу безпеку", - зазначається у заяві.

У МЗС закликали "критично ставитися до спроб вкидати в український інформаційний простір чергові "зради", які переслідують лише дві цілі: сіяти розбрат в Україні та завдавати шкоди відносинам України з її найближчими міжнародними партнерами".

Раніше

Конгресвумен Вікторія Спартц звернулася до Генсека ООН Антоніу Гутерреша, закликавши його призупинити "зернову угоду", "поки для України не будуть забезпечені кращі заходи безпеки".

Це не перша заява Спартц, яка викликала реакцію. Так, Спартц виступила із заявою, де висловила критику голови Офісу Президента, а також виступила за більший нагляд США щодо поставок зброї Україні. Тоді ж співзасновниця Групи підтримки Україні в Конгресі конгресвумен Марсі Каптур оприлюднила заяву на підтримку Президента Зеленського та членів офісу президента. 9 липня Міністерство закордонних справ України прокоментувало попередній лист Спартц. Як заявив речник МЗС Олег Ніколенко, Україна "глибоко вдячна" США за підтримку в протидії російській агресії, на тлі якої контрастують заяви конгресменки.