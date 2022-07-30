В МИД Украины отреагировали на заявление Спартц о "зерновом соглашении"

КИЕВ. 30 июля. УНН. В Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на заявление конгрессвумен Виктории Спартц о "зерновом соглашении", заявив, что Украина не принимала бы участия ни в каких договоренностях, если бы не была уверена в способности защитить южный регион от атак с Черного моря, а также что видят в таком заявлении попытку подорвать соглашение. Комментарий опубликован на сайте МИД, пишет УНН.