У МЗС розповіли, скільки коштів передбачено у 2020 році на підтримку зв’язків з українцями за кордоном

КИЇВ. 19 серпня. УНН. На підтримку зв’язків з українцями, які проживають за кордоном по всьому світу, на 2020 року передбачено проведення приблизно 150 заходів на суму 67346 доларів США. Про це у відповідь на запит УНН повідомила пресслужба МЗС.