У МЗС розповіли, скільки коштів передбачено у 2020 році на підтримку зв’язків з українцями за кордоном
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. На підтримку зв’язків з українцями, які проживають за кордоном по всьому світу, на 2020 року передбачено проведення приблизно 150 заходів на суму 67346 доларів США. Про це у відповідь на запит УНН повідомила пресслужба МЗС.
Так, урядом України затверджено Державну програму співпраці з закордонними українцями на період до 2020 року. Фінансування заходів Програми здійснюється за рахунок та у межах коштів державного та місцевого бюджетів та інших джерел, у рамках бюджетної програми №1401110 "Фінансова підтримка забезпечення міжнародного позитивного іміджу України, забезпечення діяльності Українського інституту, заходи щодо підтримки зв’язків з українцями, які проживають за межами України".
Дані кошти надаються громадським організаціям закордонних українців на реалізацію ними проектів за кордоном.
"Планом заходів на 2020 рік з реалізації бюджетної програми №1401110, у частині підтримки зв’язків з українцями, які проживають за кордоном, затвердженим наказом МЗС від 26 травня 2020 року №205, на 2020 рік передбачено проведення приблизно 150 заходів на суму 67346 доларів США, спрямованих на здійснення науково-освітніх заходів", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що серед них:
▪️ забезпечення випуску громадами періодичних видань, підготовки та трансляції теле- та радіопрограм, підтримання інтернет-ресурсів, розміщення публікацій з української тематики у засобах масової інформації за кордоном;
▪️ впорядкування за кордоном місць поховань (місць пам’яті) видатних українців;
▪️ організацію дитячих таборів, з метою їх ознайомлення з національними традиціями, українською мовою, літературою, історією України;
▪️ забезпечення навчальних закладів з вивченням української мови та осередків культури друкованою, фото-, аудіо-, відеопродукцією, предметами національної символіки;
▪️ видання наукових, публіцистичних, художніх творів та збірок для громад закордонних українців, а також творів закордонних українців, здійснення перекладу творів української літератури іноземними мовами;
▪️ популяризація української мови, літератури, культури, історії, традицій українського народу, у тому числі для викладання української мови, а також інших предметів українською мовою;
▪️ виготовлення та встановлення меморіальних дошок, присвячених видатним діячам української історії, науки і культури та історичним подіям.
Варто зазначити, що надання фінансової підтримки громадським організаціям закордонних українців регулюється Порядком використання коштів, передбачених у держбюджеті для фінансової підтримки забезпечення міжнародного позитивного іміджу України, забезпечення діяльності Українського інституту, заходи щодо підтримки зв’язків з українцями, які проживають за межами України, затвердженим постановою Кабміну.
Бюджетні кошти використовуються згідно із затвердженим МЗС планом заходів на відповідний рік, який формується на основі пропозицій закордонних дипломатичних установ України з урахуванням потреб громадських організацій закордонних українців.
Однак, як повідомили УНН у міністерстві, надання грошової чи адресної допомоги зазначеній категорії осіб з метою протидії поширенню інфекційних хвороб з коштів державного бюджету законодавством України не передбачено.
"Проте у ситуаціях, коли громадяни України змушені залишатися на території іноземних країн в очікуванні можливості повернутися на Батьківщину, закордонні дипломатичні установи України підтримують зв’язок з українцями, надаючи їм передбачену законодавством нашої держави консульсько-правову допомогу, у т.ч. із застосуванням інструментарію розгорнутої МЗС програми "Захист", - додають у МЗС.
Яе раніше повідомлялося в УНН, Кулеба відреагував на закриття у Росії українського культцентру "Сірий Клин".