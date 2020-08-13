Кулеба відреагував на закриття у Росії українського культцентру "Сірий Клин"
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба засудив спроби закриття у російському Омську "Сибірського центру української культури "Сірий Клин". Свою позицію Кулеба висловив на брифінгу у четвер, передає кореспондент УНН.
"Нам стало відомо про те, що російська влада закриває чергову українську організацію у Росії – це українська громада "Сірого Клину". На 28 серпня 2020 року в Омську заплановано розгляд т.зв. "судової справи" про ліквідацію омської регіональної громадської організації "Сибірський центр української культури "Сірий Клин". Ми розглядаємо це як продовження репресивної політики Росії проти громадських організацій українців у РФ", - сказав Кулеба.
Він нагадав, що історія питання налічує не одну українську організацію, яка була ліквідована. Так, у 2010 році була закрита Федеральна національна культурна автономія українців у Росії, у 2012 році – Об’єднання українців у Росії, у 2017 році – бібліотека української літератури, а у 2019 році генпрокуратура РФ визнала Світовий конгрес українців небажаною організацією на території РФ.
"Говорити про якийсь окремий випадок тут не доводиться. Ми бачимо чітку, цілеспрямовану політику РФ проти громадських організацій українців у Росії. Ми рішуче протестуємо проти цих репресивних дій і вимагаємо від РФ дотримуватись норм міжнародного права та загальновизнаних демократичних норм у цьому питанні", - наголосив дипломат.
Він також висловив підтримку українській громаді.
Як повідомляв УНН, раніше стало відомо, що влада Росії ухвалила рішення ліквідувати Сибірський центр української культури "Сiрий Клин" в Омську.