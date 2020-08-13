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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 73545 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

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4 марта, 14:27 • 100117 просмотра

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4 марта, 13:25 • 105783 просмотра

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 125731 просмотра

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4 марта, 09:55 • 101747 просмотра

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Кулеба отреагировал на закрытие в России украинского культцентра "Серый Клин"

Кулеба отреагировал на закрытие в России украинского культцентра "Серый Клин"

Киев  •  УНН

 • 44024 просмотра

КИЕВ. 13 августа. УНН. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба осудил попытки закрытия в российском Омске "Сибирского центра украинской культуры "Серый Клин". Свою позицию Кулеба высказал на брифинге в четверг, передает корреспондент УНН.

"Нам стало известно о том, что российские власти закрывают очередную украинскую организацию в России - это украинская община "Серого Клина". На 28 августа 2020 года в Омске запланировано рассмотрение так называемого "судебного дела" о ликвидации омской региональной общественной организации "Сибирский центр украинской культуры "Серый Клин". Мы рассматриваем это как продолжение репрессивной политики России против общественных организаций украинцев в РФ", - сказал Кулеба.

Он напомнил, что история вопроса насчитывает не одну украинскую организацию, которая была ликвидирована. Так, в 2010 году была закрыта Федеральная национальная культурная автономия украинцев в России, в 2012 году - Объединение украинцев в России, в 2017 году - библиотека украинской литературы, а в 2019 году генпрокуратура РФ признала Всемирный конгресс украинцев нежелательной организацией на территории РФ.

"Говорить о каком-то отдельном случае здесь не приходится. Мы видим четкую, целенаправленную политику РФ против общественных организаций украинцев в России. Мы решительно протестуем против этих репрессивных действий и требуем от РФ соблюдать нормы международного права и общепризнанных демократических норм в этом вопросе", - подчеркнул дипломат.

Он также выразил поддержку украинскому обществу.

Как сообщал УНН, ранее стало известно, что власти России приняли решение ликвидировать Сибирский центр украинской культуры "Серый Клин" в Омске.

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