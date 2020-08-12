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У Росії вирішили ліквідувати "Сибірський центр української культури": реакція МЗС

У Росії вирішили ліквідувати "Сибірський центр української культури": реакція МЗС

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 серпня. УНН. Влада Росії ухвалила рішення ліквідувати Сибірський центр української культури "Сiрий клин" в Омську. У Міністерстві закордонних справ України це назвали "черговою репресією". Про це на своїй сторінці у Twitter написав заступник міністра закордонних справ Василь Боднар, передає УНН.

Так, Омський обласний суд зареєстрував заяву управління Мін'юсту щодо ліквідації регіональної громадської організації "Сибірський центр української культури "Ciрій Клин". Засідання суду з розгляду адміністративного позову призначено на 28 серпня.

"Чергові репресії російської влади проти української громади РФ. Треба думати над адекватною відповіддю, а не емоційною реакцією!", - прокоментував подібне рішення Боднар.

Раніше в УНН повідомлялося, що у Зеленського звинуватили Росію у спробах знищити українську культуру в окупованому Криму.

Як повідомлялося раніше в УНН, Росія "відповіла" на заклик США припинити утиски кримських татар.

Чергові репресії російської влади проти української громади РФ.
Треба думати над адекватною відповіддю, а не емоційною реакцією! https://t.co/J5ymT9SgwW

— Vasyl Bodnar (@VasylBodnar) August 12, 2020

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