Росія "відповіла" на заклик США припинити утиски кримських татар
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. Постійне представництво Росії при ООН відповіло на заклик посольства США в Україні щодо припинення порушення прав кримських татар в окупованому Криму і закликало "припинити порушувати права індіанців". Про це повідомляє УНН із посиланням на повідомлення пресслужби постійного представництва РФ у Женеві в Twitter.
"У відповідь на заклик посольства США в Україні у зв’язку з Міжнародним днем корінних народів світу закликаємо США припинити жорстокі порушення прав індіанців і покинути їх територію", - йдеться у відповіді на заклик США припинити порушення прав людини в окупованому Криму.
Також на це відреагував посол України у США Володимир Єльченко, який зазначив, що позиція РФ схожа до лінії поведінки Микити Хрущова.
"Правильною дорогою йдете, товариші. Свого часу Хрущов відповів на критику США ще простіше - а у вас негрів вішають! Back in the USSR?", – заявив Єльченко.
Нагадаємо, Євросоюз засудив системні порушення прав людини в окупованому Російською Федерацією Криму.
В ответ на призыв посольства #США на #Украине в связи с Международным днём коренных народов мира призываем США прекратить жестокие нарушения прав человека #индейцев и покинуть их территорию https://t.co/0X4ep1xXFC— Russian Mission in Geneva (@mission_russian) August 11, 2020
Верной дорогой идёте, товарищи. В своё время Хрущев ответил на критику США ещё проще-а у вас негров вешают! Back in the USSR? https://t.co/N8Bn1aIENo— Volodymyr Yelchenko (@YelchenkoUN) August 12, 2020