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Россия "ответила" на призыв США прекратить притеснения крымских татар

Россия "ответила" на призыв США прекратить притеснения крымских татар

Киев  •  УНН

 • 30460 просмотра

КИЕВ. 12 августа. УНН. Постоянное представительство России при ООН ответило на призыв посольства США в Украине о прекращении нарушения прав крымских татар в оккупированном Крыму и призвало "прекратить нарушать права индейцев". Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы постоянного представительства РФ в Женеве в Twitter.

"В ответ на призыв посольства США в Украине в связи с Международным днем коренных народов мира призываем США прекратить жестокие нарушения прав индейцев и покинуть их территорию", - говорится в ответе на призыв США прекратить нарушения прав человека в оккупированном Крыму.

Также на это отреагировал посол Украины в США Владимир Ельченко, отметив, что позиция РФ похожа на линию поведения Никиты Хрущева.

"Правильной дорогой идете, товарищи. В свое время Хрущев ответил на критику США еще проще - а у вас негров вешают! Back in the USSR?", - заявил Ельченко.

Напомним, Евросоюз осудил системные нарушения прав человека в оккупированном Российской Федерацией Крыму.

В ответ на призыв посольства # США на # Украине в связи с Международным днём коренных народов мира ПРИЗЫВАЕМ США прекратить жестокие нарушения прав человека # индейцев и покинут их территорию https://t.co/0X4ep1xXFC

- Russian Mission in Geneva (@mission_russian) August 11, 2020

Верной дорогой идёте, товарищи. В своё время Хрущев ответил на критику США ещё проще-а у вас негров вешают! Back in the USSR? https://t.co/N8Bn1aIENo

- Volodymyr Yelchenko (@YelchenkoUN) August 12, 2020

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