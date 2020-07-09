Євросоюз закликав Москву припинити утиски кримських татар в окупованому Криму

“7 липня 2020 року сім осіб, переважно кримських татар, були арештовані на Кримському півострові на підставі припущення щодо їхніх політичних переконань. ЄС вважає їх затримання політично мотивованим та — оскільки це було проведено за російськими законами „органами влади“ РФ на території України — незаконним з точки зору міжнародного законодавства. ЄС не визнає застосування російського законодавства в Криму й Севастополі та очікує, що всі незаконно затримані громадяни України будуть звільнені без зволікань”, — вказано у документі.

У заяві також зазначено, що: “ЄС очікує, що Росія припинить тиск на спільноту кримських татар. Міжнародні стандарти прав людини мають бути гарантованими на півострові. Повний, вільний та необмежений доступ міжнародних спостерігачів з прав людини на всю територію України, включаючи Крим і Севастополь, продовжує залишатися першорядним завданням”.

Додамо, 7 липня в окупованому Криму о 4 ранку російські силовики розпочали обшуки у кримських татар.