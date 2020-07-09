Євросоюз закликав Москву припинити утиски кримських татар в окупованому Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 9 липня. УНН. Євросоюз засудив системні порушення прав людини в окупованому Російською Федерацією Криму, пише УНН з посиланням на опубліковану заяву речника ЄС.
“7 липня 2020 року сім осіб, переважно кримських татар, були арештовані на Кримському півострові на підставі припущення щодо їхніх політичних переконань. ЄС вважає їх затримання політично мотивованим та — оскільки це було проведено за російськими законами „органами влади“ РФ на території України — незаконним з точки зору міжнародного законодавства. ЄС не визнає застосування російського законодавства в Криму й Севастополі та очікує, що всі незаконно затримані громадяни України будуть звільнені без зволікань”, — вказано у документі.
У заяві також зазначено, що: “ЄС очікує, що Росія припинить тиск на спільноту кримських татар. Міжнародні стандарти прав людини мають бути гарантованими на півострові. Повний, вільний та необмежений доступ міжнародних спостерігачів з прав людини на всю територію України, включаючи Крим і Севастополь, продовжує залишатися першорядним завданням”.
Додамо, 7 липня в окупованому Криму о 4 ранку російські силовики розпочали обшуки у кримських татар.