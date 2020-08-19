В МИДе рассказали, сколько средств предусмотрено в 2020 году на поддержку связей с украинцами за рубежом

Так, правительством Украины утверждена Государственная программа сотрудничества с зарубежными украинцами на период до 2020 года. Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет и в пределах средств государственного и местного бюджетов и других источников, в рамках бюджетной программы №1401110 "Финансовая поддержка обеспечения международного позитивного имиджа Украины, обеспечение деятельности Украинского института, меры по поддержке связей с украинцами, проживающих за пределами Украины".

Данные средства предоставляются общественным организациям иностранных украинцев на реализацию ими проектов за рубежом.

"Планом мероприятий на 2020 год по реализации бюджетной программы №1401110, в части поддержания связей с украинцами, проживающих за рубежом, утвержденной приказом МИДа от 26 мая 2020 года №205, на 2020 год предусмотрено проведение около 150 мероприятий на сумму 67346 долларов США, направленных на осуществление научно-образовательных мероприятий", - говорится в сообщении.

Отмечается, что среди них:

▪️ обеспечение выпуска общинами периодических изданий, подготовка и трансляция теле- и радиопрограмм, поддержание интернет-ресурсов, размещение публикаций по украинской тематике в средствах массовой информации за рубежом;

▪️ благоустройство за рубежом мест захоронений (мест памяти) выдающихся украинцев;

▪️ организация детских лагерей, с целью их ознакомления с национальными традициями, на украинском языке, литературой, историей Украины;

▪️ обеспечение учебных заведений с изучением украинского языка и очагов культуры печатной, фото-, аудио-, видеопродукцией, предметами национальной символики;

▪️ издание научных, публицистических, художественных произведений и сборников для общин иностранных украинцев, а также произведений иностранных украинцев, осуществление перевода произведений украинской литературы на иностранные языки;

▪️ популяризация украинского языка, литературы, культуры, истории, традиций украинского народа, в том числе для преподавания украинского языка, а также других предметов на украинском языке;

▪️ изготовление и установка мемориальных досок, посвященных выдающимся деятелям украинской истории, науки и культуры и историческим событиям.

Стоит отметить, что предоставление финансовой поддержки общественным организациям зарубежных украинцев регулируется Порядком использования средств, предусмотренных в госбюджете для финансовой поддержки обеспечения международного позитивного имиджа Украины, обеспечение деятельности Украинского института, меры по поддержке связей с Украинской, проживающих за пределами Украины, утвержденным постановлением Кабмина.

Бюджетные средства используются в соответствии с утвержденным МИДом планом мероприятий на соответствующий год, который формируется на основе предложений зарубежных дипломатических учреждений Украины с учетом потребностей общественных организаций иностранных украинцев.

Однако, как сообщили УНН в министерстве, предоставление денежной или адресной помощи указанной категории лиц с целью противодействия распространению инфекционных болезней из средств государственного бюджета законодательством Украины не предусмотрено.

"Однако в ситуациях, когда граждане Украины вынуждены оставаться на территории иностранных государств в ожидании возможности вернуться на Родину, зарубежные дипломатические учреждения Украины поддерживают связь с украинцами, предоставляя им предусмотренную законодательством нашего государства консульско-правовую помощь, в т.ч. с применением инструментария развернутой МИДом программы "Защита", - добавляют в МИДе.

Яе ранее сообщалось в УНН, Кулеба отреагировал на закрытие в России украинского культцентра "Серый Клин".