У МЗС РФ заявили, що саміт нормандського формату може відбутися до кінця року
Київ • УНН
КИЇВ. 26 вересня. УНН. Очільник російського МЗС Сергій Лавров заявив, що саміт нормандської четвірки (Україна, Німеччина, РФ, Франція) може відбутися до кінця цього року, але це не залежить від Росії. Про це він сказав в інтерв'ю газеті "Коммерсант", опублікованому в середу на сайті видання, передає УНН.
“Не виключаю, але це залежить не від нас”, — сказав Лавров, відповідаючи на питання про те, чи може в цьому році відбутися саміт в нормандському форматі.
“У всіх на слуху історія з виконанням рішень попередніх „нормандських“ самітів. Необхідність виконання цих рішень вже визнали нарешті і в Києві”, — вказав глава МЗС РФ.
Крім того, Лавров зазначив, що Росія "засмучена і стурбована", тим що контактна група не підписала “формулу Штайнмайера”. “На зустрічі зовнішньополітичних радників в Парижі 11 вересня цього року була досить предметна дискусія про те, як саме повинна контактна група схвалити цю формулу. У підсумку все без винятку радники лідерів нормандського формату погодилися, що контактна група повинна підписати цей документ”, — сказав Лавров , згадавши, що там були міркування про те, що, може бути, не всі члени контактної групи підпишуть цей документ.
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Нагадаємо, 18 вересня міністр закордонних справ Вадим Пристайко заявив, що домовленість радників нормандського формату щодо “формули Штайнмаєра” з врегулювання ситуації на окупованій частині Донбасу було досягнуто 2 вересня.