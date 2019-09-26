У МЗС РФ заявили, що саміт нормандського формату може відбутися до кінця року

“Не виключаю, але це залежить не від нас”, — сказав Лавров, відповідаючи на питання про те, чи може в цьому році відбутися саміт в нормандському форматі.

“У всіх на слуху історія з виконанням рішень попередніх „нормандських“ самітів. Необхідність виконання цих рішень вже визнали нарешті і в Києві”, — вказав глава МЗС РФ.

Крім того, Лавров зазначив, що Росія "засмучена і стурбована", тим що контактна група не підписала “формулу Штайнмайера”. “На зустрічі зовнішньополітичних радників в Парижі 11 вересня цього року була досить предметна дискусія про те, як саме повинна контактна група схвалити цю формулу. У підсумку все без винятку радники лідерів нормандського формату погодилися, що контактна група повинна підписати цей документ”, — сказав Лавров , згадавши, що там були міркування про те, що, може бути, не всі члени контактної групи підпишуть цей документ.

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Нагадаємо, 18 вересня міністр закордонних справ Вадим Пристайко заявив, що домовленість радників нормандського формату щодо “формули Штайнмаєра” з врегулювання ситуації на окупованій частині Донбасу було досягнуто 2 вересня.