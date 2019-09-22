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Порошенко: формули Штайнмаєра не існує

Порошенко: формули Штайнмаєра не існує

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 вересня. УНН. П'ятий президент України Петро Порошенко заявив, що узгодженої формули Штайнмаєра не існує. Про це він повідомив "5 каналу", передає УНН.

"Ніякої угоди Штайнмайєра не існує в природі. Ніякої формули Штайнмайєра нібито з кимось погодженої не існує", - сказав Порошенко.

За його словами, були пропозиції міністра закордонних справ Німеччини Франка-Вальтера Штайнмайєра, які полягали у тому, щоб після того, як буде сформований безпековий компонент, після того, як буде проведено бездоганна організація виборів, після того, як ОБСЄ визнає (вибори, - ред.) такими, які відповідають критеріям ОБСЄ і будуть вільними та демократичними, відповідати вільному волевиявленню громадян.

Штайнмайєр, за словами п'ятого президента, запропонував, щоб закон про особливий режим місцевого самоврядування запроваджувався не через 2 тижні після виборів, коли виборчі комісії будуть зобов’язані підрахувати, а в день виборів, коли ОБСЄ видасть звіт, що вибори вільні.

"Ніяких інших позицій щодо перетасовки. Це все вигадки пана Путіна", - додав Порошенко.

Він також розповів про свою останню зустріч у Берліні з президентом РФ Володимиром Путіним, канцлером Німеччини Ангелою Меркель, французьким президентом Еммануелем Макроном.

"Коли Путін сказав: "У нас є формула Штайнмайєра, написана Лавровим", я кажу: "Вибачте, ось маємо лист двох міністрів закордонних справ Франції та Німеччини, пана Штайнмайєра, де вони викладають, що це формула Штайнмайєра. Будь ласка, подивіться". Путін, бере цю форму, читає і говорить: "Ні, це зовсім не те. У нас написав Лавров формулу Штайнмайєра". Я кажу: "Вибачте, ніякий Лавров нічого нам писати не буде. Тим більше, що за цим столом сидить сам Штайнмаєр, і ви можете його запитати, пан Путін". "Не буду я його питати, ви його переагітували, ми будемо ґрунтуватися на наших пропозиціях". Ось це стиль ведення переговорів Росією", - розповів Порошенко.

Нагадаємо, 18 вересня міністр закордонних справ Вадим Пристайко заявив, що домовленість радників нормандського формату щодо "формули Штайнмаєра" з врегулювання ситуації на окупованій частині Донбасу було досягнуто 2 вересня.

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