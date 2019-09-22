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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 58894 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 111367 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 103210 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 110243 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 119660 просмотра

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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 148283 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 148670 просмотра

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Порошенко: формулы Штайнмайера не существует

Порошенко: формулы Штайнмайера не существует

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 22 сентября. УНН. Пятый президент Украины Петр Порошенко заявил, что согласованной формулы Штайнмайера не существует. Об этом он сообщил "5 каналу", передает УНН.

"Никакого соглашения Штайнмайера не существует в природе. Никакой формулы Штайнмайера якобы с кем-то согласованной не существует", - сказал Порошенко.

По его словам, были предложения министра иностранных дел Германии Франка-Вальтера Штайнмайера, которые заключались в том, чтобы после того, как будет сформирован компонент безопасности, после того, как будет проведена безупречная организация выборов, после того, как ОБСЕ признает (выборы, - ред.) соответствующими критериям ОБСЕ и будут свободными и демократическими, отвечать свободному волеизъявлению граждан.

Штайнмайер, по словам пятого президента, предложил, чтобы закон об особом режиме местного самоуправления вводился не через 2 недели после выборов, когда избирательные комиссии будут обязаны подсчитать, а в день выборов, когда ОБСЕ выдаст отчет, что выборы свободны.

"Никаких других позиций по перетасовке. Это все выдумки Путина", - добавил Порошенко.

Он также рассказал о своей последней встрече в Берлине с президентом РФ Владимиром Путиным, канцлером Германии Ангелой Меркель, французским президентом Эммануэлем Макроном.

"Когда Путин сказал: "У нас есть формула Штайнмайера, написанная Лавровым", я говорю:"Простите, вот есть письмо двух министров иностранных дел Франции и Германии, господина Штайнмайера, где они излагают, что это формула Штайнмайера. Пожалуйста, посмотрите". Путин, берет эту форму, читает и говорит: "Нет, это совсем не то. У нас написал Лавров формулу Штайнмайера". Я говорю: "Простите, никакой Лавров ничего нам писать не будет. Тем более, что за этим столом сидит сам Штайнмайер, и вы можете у него спросить, господин Путин"."Не буду я его спрашивать, вы его переагитировали, мы будем основываться на наших предложениях". Вот это стиль ведения переговоров Россией", - рассказал Порошенко.

Напомним, 18 сентября министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что договоренность советников нормандского формата по "формуле Штайнмайера" по урегулированию ситуации на оккупированной части Донбасса была достигнута 2 сентября.

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