В МИД РФ заявили, что саммит нормандского формата может состояться до конца года
Киев • УНН
КИЕВ. 26 сентября. УНН. Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что саммит нормандской четверки (Украина, Германия, РФ, Франция) может состояться до конца этого года, но это не зависит от России. Об этом он сказал в интервью газете “Коммерсант”, опубликованном в среду на сайте издания, передает УНН.
“Не исключаю, но это зависит не от нас”, — сказал Лавров, отвечая на вопрос о том, может ли в этом году состояться саммит в нормандском формате.
“У всех на слуху история с выполнением решений предыдущих „нормандских“ саммитов. Необходимость выполнения этих решений уже признали наконец и в Киеве”, — отметил глава МИД РФ.
Кроме того, Лавров отметил, что Россия “расстроена и обеспокоена”, тем, что контактная группа не подписала “формулу Штайнмайера”. “На встрече внешнеполитических советников в Париже 11 сентября этого года была довольно предметная дискуссия о том, как должна контактная группа одобрить эту формулу. В итоге все без исключения советники лидеров нормандского формата согласились, что контактная группа должна подписать этот документ”, — сказал Лавров, вспомнив, что там были рассуждения о том, что, может быть, не все члены контактной группы подпишут этот документ.
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Напомним, 18 сентября министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что договоренность советников нормандского формата по “формуле Штайнмайера” по урегулированию ситуации на оккупированной части Донбасса была достигнуто 2 сентября.