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У МЗС РФ закликали "домагатися ембарго на постачання озброєнь" в Україну на тлі допомоги від США

Київ • УНН

 • 32145 перегляди

КИЇВ. 2 вересня. УНН. Офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова закликала міжнародне співтовариство "домагатися ембарго на постачання озброєнь" в Україні, передає кореспондент УНН.

Цитата

"Міжнародне співтовариство повинно ... домагатися ембарго на постачання озброєнь (в Україну - ред.)", - сказала вона на брифінгу.

Деталі

Захарова також заявила, що МЗС РФ "стурбований діями США і інших країн-членів НАТО", спрямованих на підтримку України, зокрема в оборонній сфері.

Представник МЗС також згадала, що тільки в поточному році з країнами НАТО Україна провела вже шість спільних навчань, що Захарову також стурбувало.

Додамо

Раніше сьогодні прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що вважає військову допомогу, обіцяну Сполученими Штатами Україні, "небезпечною".

Додамо

Напередодні у Вашингтоні відбулася зустріч Зеленського і Байдена.

За підсумками зустрічі сторони опублікували спільну заяву, в якій, крім іншого, йдеться про протидію російської агресії.

Також в документі йдеться, що Штати оголошують про новий пакет безпеки допомоги в обсязі 60 млн. доларів, що включає покупку систем "Джавелін" та інше оборонне летальне і нелетальне обладнання, яке дозволить Україні "більш ефективно захищати себе від російської агресії".

Крім того, президент Володимир Зеленський запропонував американському колезі Джо Байдена формат по імплементації США до мирного врегулювання на Донбасі.

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