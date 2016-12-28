У МЗС РФ прокоментували ідею блокади окупованого Донбасу
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. У Міністерстві закордонних справ Росії закликали Україну не допустити блокаду окупованого Донбасу. Про це йдеться у повідомленні МЗС РФ, передає УНН.
“Закликаємо Київ не допустити цієї авантюри, здатної привести до загострення і без того складної ситуації. Пора перестати бачити ворогів у жителів Донбасу. Це такі ж громадяни України, як і люди, що живуть в її інших частинах. Потрібно завершувати війну, сідати за стіл переговорів і в прямому відкритому діалозі шукати компроміс”, — йдеться у заяві МЗС РФ.
Також у російському відомстві назвали конфлікт на Донбасі “внутрішньоукраїнською кризою” та зазначили, що суть кампанії щодо торгово-економічної блокади полягає у тому, щоб влаштувати у цих регіонах “щось на зразок гетто”.
Окрім того, у МЗС РФ заявили, що усе це свідчить про відсутність в України вирішувати конфлікт на Донбасі мирними способами.
Нагадаємо, 26 грудня другий командир батальйону “Донбас” Анатолій Виноградський повідомив, що ветерани АТО заявляють про початок блокування окупованих територій Донбасу.
Як повідомляв УНН, 27 грудня секретар РНБО Олександр Турчинов запевнив, що без відповідного рішення Президента України Петра Порошенка блокада окупованих територій Донбасу проводитися не буде.