У МЗС не виключили здійснення Росією терактів через газове питання
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. Росія у будь-який спосіб обов’язково припинить постачання через український маршрут, якщо проект газогону “Північний потік-2” буде побудований. Про це заявив у середу міністр закордонних справ України Павло Клімкін, передає кореспондент УНН.
“Є енергетична проблематика, „Північний потік“. Ви знаєте, був дуже складний перший раунд переговорів з Єврокомісією і російською стороною. Ми говоримо, що на нашу ГТС і взагалі на Україну мають бути розповсюджені європейські правила. Чому тоді теоретичний „Північний потік“ має бути позбавлений будь-яких європейських правил?”, — наголосив Клімкін.
На його думку, якщо теоретично цей проект буде побудований, то Росія обов’язково припинить транзит через український маршрут, які б гарантії вона перед цим не надавала.
“При чому це може бути й фізично: починаючи від маніпуляцій, як газові війни, і закінчуючи якимись терористичними актами. Тут довіри немає і ми будемо послідовно проти цього боротись”, — заявив міністр.
Як повідомляв УНН, представники консорціуму Nord Stream 2 не бачать жодних перешкод для будівництва газопроводу "Північний потік-2".