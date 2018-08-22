В МИД не исключили совершения терактов Россией из-за газового вопроса
Киев • УНН
КИЕВ. 22 августа. УНН. Россия в любой способ обязательно прекратит поставки через украинский маршрут, если проект газопровода "Северный поток-2" будет построен. Об этом заявил в среду министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает корреспондент УНН.
"Есть энергетическая проблематика, "Северный поток". Вы знаете, был очень сложный первый раунд переговоров с Еврокомиссией и российской стороной. Мы говорим, что на нашу ГТС и вообще на Украине должны быть распространены европейские правила. Почему тогда теоретический "Северный поток" должен быть лишен любых европейских правил?", - подчеркнул Климкин.
По его мнению, если теоретически этот проект будет построен, то Россия обязательно прекратит транзит через украинский маршрут, какие бы гарантии она перед этим не предоставляла.
"Причем это может быть и физически: начиная от манипуляций, как газовые войны, и заканчивая какими-то террористическими актами. Здесь доверия нет и мы будем последовательно против этого бороться", - заявил министр.
Как сообщал УНН, представители консорциума Nord Stream 2 не видят никаких препятствий для строительства газопровода "Северный поток-2".