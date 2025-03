У МЗС Канади очікують співпраці з міністром Пристайком

"Вітаю нового міністра закордонних справ України Вадима Пристайка - колишнього посла в Канаді - з призначенням! Я з нетерпінням чекаю спільної роботи з Вами для зміцнення заснованого на правилах міжнародного порядку + для побудови безпечного і процвітаючого майбутнього, якого заслуговує український народ", - вказала вона.

Нагадаємо, 29 серпня Верховна Рада затвердила новий склад Кабміну, у тому числі Пристайка на посаді голови МЗС.

Як повідомляв УНН, на початку серпня голови МЗС Канади та Великої Британії обговорили ситуацію в Україні.

My congratulations to Ukraine’s new Foreign Minister, Vadym Prystaiko – a former ambassador to – on your appointment! I look forward to working with you to strengthen the rules-based int’l order + build the secure & prosperous future that the people of deserve.

— Chrystia Freeland (@cafreeland) August 30, 2019