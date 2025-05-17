“Нормально. Працюємо. Все, пока”: Зеленська зізналася, що Президент сказав їй після сварки з Трампом у Білому домі

Сварка президентів України та США в Овальному кабінеті Білого дому наприкінці лютого стала важким емоційним випробуванням для Володимира Зеленського, але йому вдалося зберегти спокій. Про це розповіла перша леді Олена Зеленська в інтерв’ю Марічці Падалко, передає УНН.

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Дивилася (зустріч в Овальному кабінеті - ред.) вдома. І мені вже пощастило, що я дивилася вже рефлексії. Саму ситуацію, яку транслювали у прямому ефірі, я не дивилася. Я чимось була зайнята. Мені пощастило, тому що я думаю, що в той момент… таке напруження було важко витримати. Потім я швидко переглянула, що було. Мені було цікаво, що про це думають інші. І мене потішило, слава Богу, що реакція була така ж сама, як у мене - сказала Зеленська.

Вона розповіла, що в той момент у неї були співчуття і підтримка до Президента.

Це було витримати дуже складно. Знаючи його характер, я розуміла, наскільки він тримається. Це було мужньо, і він все витримав. Я йому зателефонувала. Я запитала, що там, як там? Він відповів: "Нормально. Працюємо. Все, пока". Ну, він стійкий. Я не думаю, що йому це було приємно і не складно. Авжеж це був для нього виклик емоційний, важкий - додала Зеленська.

За її словами, все було поза дипломатичним протоколом.

Тобто, це було взагалі не так, як завжди це буває. Проте у нього така відповідальність і було ясно, що він не зможе просто скинути з себе цю напругу і вийти. Ми як родина постійно бачимо, що він на максимуму своїх сил працює. Іноді йому потрібно відпочивати. Хотілося б, щоб була якась передишка. Поки що я не бачу, коли це можна зробити - зазначила перша леді.

Нагадаємо

Під час зустрічі президент США Дональд Трамп різко відреагував на слова Президента України Володимира Зеленського про те, що США "відчують" війну попри океан. Суперечка виникла через обговорення гарантій безпеки для України та американської допомоги.