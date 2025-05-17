“Нормально. Працюємо. Все, пока”: Зеленська зізналася, що Президент сказав їй після сварки з Трампом у Білому домі

$41.470.00
46.380.00
ukenru
Швейцарська гвардія, Перстень рибалки і меса латиною: якою буде інавгурація Папи Лева XIV
13:35 • 79415 перегляди

Швейцарська гвардія, Перстень рибалки і меса латиною: якою буде інавгурація Папи Лева XIV

17 травня, 12:09 • 54301 перегляди

П’ять затишних фільмів: що подивитись у вільний час

17 травня, 11:46 • 40428 перегляди

Обмін полоненими за формулою "1000 на 1000" може відбутися вже наступного тижня - Буданов

Ексклюзив
17 травня, 06:00 • 50811 перегляди

Політолог про президентські вибори у Польщі: вплинуть на Україну й не найпозитивнішим чином

16 травня, 15:59 • 287406 перегляди

Зустріч у Стамбулі: як відреагували європейські лідери на результати переговорів України та рф

16 травня, 15:31 • 238854 перегляди

Зустріч у Стамбулі: чим завершилися перемовини України і росії та чого варто очікувати

16 травня, 13:30 • 117918 перегляди

На переговорах з рф обговорили обмін полоненими “1000 на 1000” - Умєров

Ексклюзив
16 травня, 13:06 • 117741 перегляди

Чому нове регулювання фармринку в Україні може призвести до дефіциту ліків та розвитку тіньового ринку - думка експертки (ВІДЕО)

16 травня, 11:56 • 98272 перегляди

Зеленський про перемовини в Стамбулі: російські представники навіть не можуть піти на припинення вогню

16 травня, 09:33 • 121568 перегляди

ЄС готує нові санкції проти росії: під ударом "Північний потік", тіньовий флот і банки - фон дер Ляєн

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+12°
1.2м/с
92%
743мм
Популярнi новини

Мексика вимагає компенсацію від MrBeast за використання пірамід майя для реклами

17 травня, 09:29 • 42650 перегляди

У Херсоні російський дрон атакував сміттєвоз: трьох комунальників поранено

17 травня, 10:00 • 18527 перегляди

кремль висунув умову для зустрічі путіна та Зеленського

17 травня, 10:09 • 26041 перегляди

Підконтрольний рф суд засудив австралійця, який воював на боці України: в уряді Австралії відреагували

17 травня, 10:41 • 21122 перегляди

Декілька простих рецептів солодощів, які можна зробити з волоського горіха

15:00 • 39752 перегляди
Публікації

Швейцарська гвардія, Перстень рибалки і меса латиною: якою буде інавгурація Папи Лева XIV

13:35 • 79368 перегляди

Зустріч у Стамбулі: як відреагували європейські лідери на результати переговорів України та рф

16 травня, 15:59 • 287373 перегляди

Зустріч у Стамбулі: чим завершилися перемовини України і росії та чого варто очікувати

16 травня, 15:31 • 238831 перегляди

Санкції, зустріч в Стамбулі, наступ росіян: ключові заяви Зеленського за підсумками зустрічі із Ердоганом

15 травня, 16:24 • 363248 перегляди

Перемовини України та рф в Стамбулі під загрозою: міжнародні ЗМІ оцінили головні ризики ситуації, що склалася

15 травня, 12:41 • 351770 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Андрій Сибіга

Еммануель Макрон

Фрідріх Мерц

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Польща

Німеччина

Крим

Реклама
УНН Lite

Декілька простих рецептів солодощів, які можна зробити з волоського горіха

15:00 • 40024 перегляди

П’ять затишних фільмів: що подивитись у вільний час

17 травня, 12:09 • 54276 перегляди

Мексика вимагає компенсацію від MrBeast за використання пірамід майя для реклами

17 травня, 09:29 • 42904 перегляди

Американського співака Кріса Брауна не випустили під заставу за звинуваченням у нападі: його світове турне під загрозою

16 травня, 17:05 • 52542 перегляди

Трамп заявив, що Тейлор Свіфт "більше не гаряча"

16 травня, 16:22 • 63635 перегляди
Актуальне

Фокс Ньюс

Шахед-136

YouTube

The Guardian

Вибори

“Нормально. Працюємо. Все, пока”: Зеленська зізналася, що Президент сказав їй після сварки з Трампом у Білому домі

Київ • УНН

 • 756 перегляди

Олена Зеленська розповіла, що зустріч Володимира Зеленського і Дональда Трампа була важким випробуванням. Попри це, Президент України гідно витримав напружену розмову.

“Нормально. Працюємо. Все, пока”: Зеленська зізналася, що Президент сказав їй після сварки з Трампом у Білому домі

Сварка президентів України та США в Овальному кабінеті Білого дому наприкінці лютого стала важким емоційним випробуванням для Володимира Зеленського, але йому вдалося зберегти спокій. Про це розповіла перша леді Олена Зеленська в інтерв’ю Марічці Падалко, передає УНН.

Деталі

Дивилася (зустріч в Овальному кабінеті - ред.) вдома. І мені вже пощастило, що я дивилася вже рефлексії. Саму ситуацію, яку транслювали у прямому ефірі, я не дивилася. Я чимось була зайнята. Мені пощастило, тому що я думаю, що в той момент… таке напруження було важко витримати. Потім я швидко переглянула, що було. Мені було цікаво, що про це думають інші. І мене потішило, слава Богу, що реакція була така ж сама, як у мене

 - сказала Зеленська.

Вона розповіла, що в той момент у неї були співчуття і підтримка до Президента.

Це було витримати дуже складно. Знаючи його характер, я розуміла, наскільки він тримається. Це було мужньо, і він все витримав. Я йому зателефонувала. Я запитала, що там, як там? Він відповів: "Нормально. Працюємо. Все, пока". Ну, він стійкий. Я не думаю, що йому це було приємно і не складно. Авжеж це був для нього виклик емоційний, важкий 

- додала Зеленська.

За її словами, все було поза дипломатичним протоколом.

Тобто, це було взагалі не так, як завжди це буває. Проте у нього така відповідальність і було ясно, що він не зможе просто скинути з себе цю напругу і вийти. Ми як родина постійно бачимо, що він на максимуму своїх сил працює. Іноді йому потрібно відпочивати. Хотілося б, щоб була якась передишка. Поки що я не бачу, коли це можна зробити

- зазначила перша леді.

Нагадаємо

Під час зустрічі президент США Дональд Трамп різко відреагував на слова Президента України Володимира Зеленського про те, що США "відчують" війну попри океан. Суперечка виникла через обговорення гарантій безпеки для України та американської допомоги.

Павло Башинський

Павло Башинський

ПолітикаНовини Світу
Білий дім
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сполучені Штати
Україна
Олена Зеленська
Brent
$65.23
Bitcoin
$103,135.10
S&P 500
$5,949.56
Tesla
$347.66
Газ TTF
$35.16
Золото
$3,194.50
Ethereum
$2,470.35