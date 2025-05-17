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“Нормально. Работаем. Все, пока”: Зеленская призналась, что Президент сказал ей после ссоры с Трампом в Белом доме

Киев • УНН

 • 64 просмотра

Елена Зеленская рассказала, что встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа была тяжелым испытанием. Несмотря на это, Президент Украины достойно выдержал напряженный разговор.

“Нормально. Работаем. Все, пока”: Зеленская призналась, что Президент сказал ей после ссоры с Трампом в Белом доме

Встреча президентов Украины и США в Овальном кабинете Белого дома в конце февраля стала тяжелым эмоциональным испытанием для Владимира Зеленского, но ему удалось сохранить спокойствие. Об этом рассказала первая леди Елена Зеленская в интервью Маричке Падалко, передает УНН.

Детали

Смотрела (встречу в Овальном кабинете – ред.) дома. И мне уже повезло, что я смотрела уже рефлексии. Саму ситуацию, которую транслировали в прямом эфире, я не смотрела. Я чем-то была занята. Мне повезло, потому что я думаю, что в тот момент… такое напряжение было тяжело выдержать. Потом я быстро просмотрела, что было. Мне было интересно, что об этом думают другие. И меня порадовало, слава Богу, что реакция была такая же, как у меня

 - сказала Зеленская.

Она рассказала, что в тот момент у нее были сочувствие и поддержка к Президенту.

Это было выдержать очень сложно. Зная его характер, я понимала, насколько он держится. Это было мужественно, и он все выдержал. Я ему позвонила. Я спросила, что там, как там? Он ответил: "Нормально. Работаем. Все, пока". Ну, он устойчив. Я не думаю, что ему это было приятно и не сложно. Конечно, это был для него вызов эмоциональный, тяжелый 

- добавила Зеленская.

По ее словам, все было вне дипломатического протокола.

То есть, это было вообще не так, как всегда это бывает. Однако у него такая ответственность и было ясно, что он не сможет просто сбросить с себя это напряжение и выйти. Мы как семья постоянно видим, что он на максимуме своих сил работает. Иногда ему нужно отдыхать. Хотелось бы, чтобы была какая-то передышка. Пока я не вижу, когда это можно сделать

- отметила первая леди.

Напомним

Во время встречи президент США Дональд Трамп резко отреагировал на слова Президента Украины Владимира Зеленского о том, что США "почувствуют" войну несмотря на океан. Спор возник из-за обсуждения гарантий безопасности для Украины и американской помощи.

Павел Башинский

Павел Башинский

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