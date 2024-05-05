У Миколаївській та Херсонській областях виявлено загрозу застосування ударних БпЛА противника
Київ • УНН
Ударні безпілотники противника становлять загрозу в Миколаївській та Херсонській областях, повідомляють у Повітряних Силах Збройних Сил України.
Зафіксована загроза ворожих ударних БпЛА у Миколаївській і Херсонській областях. Про це повідомляють Повітряні Сили Збройних Сил України, передає УНН.
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Миколаївська, Херсонська області - загроза ударних БпЛА
Повітряні Сили попереджають про потенційну загрозу застосування ударних БпЛА на Сумщині05.05.24, 23:31 • 42697 переглядiв