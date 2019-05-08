У МВС закликали деякі політичні сили 9 травня "не грати з вогнем"

"Окремо попереджаємо ті політичні сили, які сьогодні сповідують антиукраїнську і антидержавну позицію. Вони всім відомі – опоблоки, різні інші структури – не грайтеся з вогнем. Україна – єдина, патріотична, проєвропейська, і жодних спроб, які сьогодні комусь здаються реальними. Там багато хто говорить про якісь реванші і т.д, їх не буде", - сказав Шкіряк.

Він також попередив, що на масових заходах неприпустимо і заборонено у будь-якій формі мати з собою зброю.

"Холодну зброю – ножі, вогнепальну. В першу чергу хочу наголосити на тому, що будь-який макет або елемент вогнепальної або іншої зброї є забороненим, тому що він може бути сприйнятий за реальний. Тут правоохоронці будуть діяти дуже жорстко і адекватно. Усвідомлюючи рівень особистої відповідальності, ми закликаємо учасників всіх заходів, які будуть проведені 9 травня, зокрема, не здійснювати дій, які суперечать закону України", - наголосив радник міністра.

Як повідомляв УНН, у заходах 9 травня в Україні очікується участь понад 600 тис. людей.