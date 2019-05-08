В МВД призвали некоторые политические силы 9 мая "не играть с огнем"
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. В Министерстве внутренних дел предупредили украинские политические силы, которые сегодня исповедуют антиукраинскую и антигосударственную позицию, "не играть с огнем" во время массовых мероприятий 9 мая. Об этом сказал советник министра внутренних дел Украины Шкиряк во время брифинга МВД по мерам безопасности на 8-9 мая в Киеве, передает корреспондент УНН.
"Отдельно предупреждаем те политические силы, которые сегодня исповедуют антиукраинскую и антигосударственную позицию. Они всем известны - оппоблоки, различные другие структуры - не играйте с огнем. Украина - единая, патриотическая, проевропейская, и никаких попыток, которые сегодня кому-то кажутся реальными. Там много говорят о каких-то реваншах и т.д, их не будет", - сказал Шкиряк.
Он также предупредил, что на массовых мероприятиях недопустимо и запрещено в любой форме иметь с собой оружие.
"Холодное оружие - ножи, огнестрельное. В первую очередь хочу отметить, что любой макет или элемент огнестрельного или другого оружия запрещен, потому что он может быть воспринят, как реальный. Здесь правоохранители будут действовать очень жестко и адекватно. Осознавая уровень личной ответственности, мы призываем участников всех мероприятий, которые будут проведены 9 мая, в частности, не совершать действий, которые противоречат закону Украины", - подчеркнул советник министра.
Как сообщал УНН, в мероприятиях 9 мая в Украине ожидается участие более 600 тыс. человек.